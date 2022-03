Kiel

Der kluge Soziologe Max Weber („Politik ist ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern“) würde an der Ampel-Koalition in Berlin verzweifeln. In einer Nacht- und Nebelaktion haben die Schnellbohrer von SPD, Grünen und FDP einige überraschende und teure Maßnahmen zur Entlastung der Bürger beschlossen.

Dabei haben die Politiker wie auf einem Basar gefeilscht. Statt eines Tankgutscheins (FDP) und eines Tempolimits (Grüne) gibt es jetzt neben Spritrabatten auch ein Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV. Dieser Spar-Fahrschein ist für sich genommen gut gemeint, aber überstürzt und damit schlecht gemacht. Die Politiker einigten sich nur auf die PR-Phrase („9 für 90“), ließen aber offen, wann das Ticket kommt, wie es zu den Menschen gelangt und in welchen Bereichen es für Bus und Bahn gilt. Das ist nicht politisches Handwerk im Weberschen Sinn. Das ist Avanti dilettanti.

17 Minister – 17 Lösungen: Verkehrsministerkonferenz ohne Konzept

Insofern sind die Ampel-Politiker mitverantwortlich dafür, dass die Verkehrsministerkonferenz kein Ticket-Konzept zu Stande brachte. Wer 17 Minister aus Bund und Ländern ohne klare Vorgaben diskutieren lässt, muss sich nicht wundern, wenn am Ende 17 Lösungen herauskommen. Diese Entwicklung ist bedauerlich, weil ein durchgeplantes 9-Euro-Ticket die Chance bietet, Menschen aus dem Auto in Bus und Bahn zu locken, so etwas für den Klimaschutz und gegen Staus in Städten zu tun.

Der Spar-Fahrschein hat allerdings auch zwei große Haken. Zum einen zeigen alle Verkehrsstudien, dass sich Menschen insbesondere wegen des Linienangebots für oder gegen den ÖPNV entscheiden. Der Preis spielt demnach eine untergeordnete Rolle. Zum anderen sind die Kapazitäten im ÖPNV begrenzt. Bei täglich bis zu 700.000 Fahrgästen im schleswig-holsteinischen ÖPNV ist vor allem in den Morgen- und Abendstunden schon jetzt im wahrsten Sinne des Wortes kaum noch Luft für zusätzliche Fahrgäste.

Kurzum: Eine ÖPNV-Offensive über Billig-Tickets macht nur Sinn, wenn gleichzeitig das Bahn- und Busangebot ausgeweitet wird. Weber hätte das bedacht. Die Berliner Weichbrett-Bohrer werden es in den nächsten Monaten merken.

Von Ulf Christen