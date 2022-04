Kiel

Wer eine Immobilie besitzt, sollte schon mal seine Hausakte suchen und sich ein Beruhigungsmittel bereitlegen. Die Reform der Grundsteuer wird zumindest in Schleswig-Holstein auf dem Rücken der Eigentümerinnen und Eigentümer umgesetzt. Sie sollen mühsam Daten für das Finanzamt heraussuchen, die andere Behörden teils schon kennen. Das ist ein bitteres Beispiel für die Service-Wüste Schleswig-Holstein.

Finanzministerin Monika Heinold ist für den bürokratischen Irrsinn mitverantwortlich. Die Grüne hat in der Jamaika-Koalition das Bundesmodell der Grundsteuerreform durchgedrückt und dafür einen guten Grund. Das Bundesmodell sorgt mit seinem wertorientierten Ansatz dafür, dass Besitzer von Einfamilienhäusern in Nobel-Vierteln und City-Lagen mehr Grundsteuer zahlen als etwa Besitzer eines gleichgroßen Hauses in sozialen Brennpunkten. Das Bundesmodell ist damit sozial ausgewogener als etwa das in Bayern und von der Nord-FDP favorisierte Flächenmodell.

Ist es sinnvoll, das Solidarprinzip mit der Grundsteuer umzusetzen?

Heinolds Gerechtigkeitswunsch ist verständlich, aber eben auch der Kern des Problems. So dürfte es selbst mit einer Unmenge von Bürger-Daten fast unmöglich sein, den Wert von rund einer Million Wohngrundstücken zwischen Flensburg und Norderstedt präzise zu ermitteln. Damit stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es sinnvoll ist, das Solidarprinzip (starke Schultern sollen mehr tragen als schwache) ausgerechnet mit der Grundsteuer umzusetzen. Einfacher wäre eine Kombi aus einer flächenbezogenen Grundsteuer und einer höheren Erbschafts- oder einer neuen Vermögensteuer.

Klar muss aber auch etwas anderes sein. Die Pläne von CDU und FDP, später auf ein anderes Modell umzuswitchen, sind abstrus. Wer im Grundsteuerrennen die Pferde wechselt, beschert Finanzämtern und Kommunen weiteres Chaos – und Eigentümerinnen und Eigentümern zusätzliches Ungemach.

Von Ulf Christen