Kiel

Natürlich ist es bitter, dass Rewe den Logistik-Standort Kiel aufgibt. Benzstraße, Kiel-Wellingdorf: Das war fast fünf Jahrzehnte lang die Zentrale einer einst stolzen Konsumgenossenschaft. Und Rewe, das war der Retter, der die Coop mit vielen Millionen vor der Pleite bewahrte. Rewe ist aber auch der knallharte Handelsriese, der von Anfang an den Plan hatte, den Einstieg bei der Coop zu nutzen, um seine Präsenz im Norden zu stärken.

Dass nun in der Benzstraße die Lichter ausgehen, ist leider ausgesprochen konsequent. Niemand durfte erwarten, dass Rewe für 350 Millionen Euro in Henstedt-Ulzburg ein hochmodernes Logistik- und Verwaltungszentrum baut, um 70 Kilometer weiter im Norden ein 70er-Jahre-Lager am Laufen zu halten, das modernen Logistikabläufen nicht mehr gerecht wird und zudem verkehrstechnisch ziemlich ungünstig liegt.

Doch nun gilt es, nach vorne zu blicken. Dazu gehört zunächst das Eingeständnis, dass Kiel als Logistikstandort nun einmal nicht erste Wahl ist. Kiel hat andere Potenziale, die es zu heben gilt, gerade in der Industrie. Die braucht dringend mehr Platz. Der könnte sich nun ergeben.