Kiel

So schnell kann günstiger Wind zu einem lebensbedrohlichen Sturm werden: Vor einem Jahr noch berichteten die deutschen Werften von vollen Auftragsbüchern und vielen neuen Arbeitsplätzen. Nun stecken die heimischen Schiffbauer in einem Unwetter, von dem nicht ansatzweise klar ist, wie vielen Unternehmen es den Untergang bringt.

FSG in Flensburg? Ringt um den Neustart nach der Insolvenz – praktisch ohne Aufträge. Nobiskrug in Rendsburg? Kämpft mit Personalabbau gegen zunehmende Konkurrenz im Segment mittelgroßer Edeljachten und gegen eine Welle von Auftragsstornierungen. Und nun muss auch ein Unternehmen die Reißleine ziehen, das mit seiner Spezialisierung auf den Militärschiffbau perspektivisch über eine solide Grundauslastung verfügt: German Naval Yards Kiel (GNYK), jene Werft also, die einst aus dem Überwasserschiffbau von HDW hervorgegangen ist.

Natürlich ist Corona auch für den Schiffbau-Standort Kiel ein Stresstest. Doch viele Probleme haben mit der Pandemie nichts zu tun. Die Schmach im Ringen um das Milliarden-Projekt MKS 180 hat German Naval enorm zurückgeworfen. Auch das Debakel um das nicht passende Krankenhaus-Modul für einen Einsatzgruppenversorger kostete viel Geld und noch mehr Image.

Schwer zu erhellen sind die Perspektiven aber vor allem, weil niemand weiß, was Eigentümer Iskandar Safa mit Kiel vorhat. Ziel soll eine Fusion mit Lürssen sein – ein Partner, der selbst

