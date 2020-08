Brokdorf

Erst kann es ihnen mit dem Atomausstieg nicht schnell genug gehen, nun treten die Kernkraft-Kritiker beim Abriss von Brokdorf auf die Bremse. Das hört sich ein bisschen verstrahlt an. Doch ganz so erstaunlich ist es nicht, dass im Erörterungsverfahren für den Abbau des Meilers mehr als 800 Einwendungen zustande kamen. Denn der Rückbau von Brokdorf ist ein anderes Kaliber als der Abriss der beiden anderen Kernkraftwerke im Land, denn Brunsbüttel und Krümmel sind schon lange nicht mehr am Netz und frei von hochradioaktiven Brennelementen.

Natürlich will Betreiber Preussen Elektra die Sache schnell hinter sich bringen, denn Zeit ist bekanntlich Geld. Der Eon-Tochter zu unterstellen, die eigene Rendite höher zu bewerten als die Gesundheit von Menschen, ist gewiss überzogen. Dennoch ist es gut, dass BUND und das Bündnis „ Brokdorf Akut“ deutlich auf mögliche Risiken und offene Fragen aufmerksam machen. Die Versicherung des Unternehmens, man halte sich an Recht und Gesetz, kann nicht wirklich beruhigen. Denn auch die Regeln zum Abbau eines Atomkraftwerkes haben einen Auslegungsspielraum.

So muss man sich etwa fragen, warum Preussen Elektra für die Rückbauphase die gleichen sogenannten Ableitungswerte beantragt hat, wie sie für den nuklearen Betrieb genehmigt waren – wo es doch oberstes Gebot ist, die radioaktive Belastung der Umwelt auf ein Minimum zu beschränken. Beim Rückbau von Brunsbüttel hat die Atomaufsicht einen guten Job gemacht. Den muss man auch für Brokdorf erwarten.