U. Metschies: Rüffel für die Ermittler

Das, was das Oberlandesgericht der Staatsanwaltschaft Kiel gestern ins Stammbuch geschrieben hat, darf man wohl einen kräftigen Rüffel nennen: Defizite in der Fehlerkultur, schwere Versäumnisse gleich zu Beginn des Verfahrens und Mängel in der personellen Organisation – da müssen nicht nur den Ermittlern die Ohren klingen, sondern auch dem zuständigen Justizminister.

Natürlich ist es im Nachhinein immer leicht, alles besser zu wissen. Viele Ermittler machen einen guten Job in forderndem Umfeld. Personalmangel und steigendes Arbeitsaufkommen sind – wie fast überall im Justizwesen – täglich stressende Begleiter. Doch die Situation wird nicht besser, wenn man sich – so wie im Fall Marit Hansen – der Kritik verschließt, statt offen mit Versäumnissen umzugehen und aus den Fehlern zu lernen.

Keine gute Werbung für die Justiz

Warum ließ man es geschehen, dass dreimal während des fast vierjährigen Verfahrens der zuständige Dezernent wechselte? Warum wurde die Betrugsanzeige eines gekündigten ULD-Mitarbeiters nicht gründlicher auf ihre Substanz geprüft, bevor man mit großem Getöse die Räume der Datenschutzbehörde durchsuchte? Warum entwich nach medienwirksamen Auftakt schnell die Luft aus den Ermittlungen?

Eine überzeugende Antwort blieben die Prozessvertreter der Staatsanwaltschaft schuldig. Einfach mal Fehler einräumen? Einfach mal sorry sagen? Fehlanzeige. Nun könnte es sein, dass der Fall vor dem Bundesgerichtshof landet. Keine gute Imagewerbung für dieses Land und seine Justiz.