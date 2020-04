Metschies: Spritpreis wird sich erholen

Kiel

Ein Gewinner der Corona-Pandemie wird immer wieder gern genannt: das Klima. Wo kaum Flugzeuge fliegen und deutlich weniger Autos unterwegs sind, da darf die Umwelt einmal kurz durchatmen. Gleichzeitig können sich Menschen, die auf ihren Diesel oder Benziner angewiesen sind, über deutliche niedrigere Tankrechnungen freuen.

Doch ebenso wenig wie der gestresste Planet dürfen sich die Autofahrer auf eine dauerhafte Corona-Dividende freuen. So einschneidend diese Krise ist und so tief die Weltwirtschaft nun in die Rezession abgleitet: Als Schmierstoff globalen Wirtschaftens bleibt Erdöl noch für Jahrzehnte ein knappes und vor allem endliches Gut. Dass der Barrel-Preis innerhalb kürzester Zeit auf Ramsch-Niveau verfallen ist, ist die logische Folge eines Nachfrageeinbruchs, den die Welt so noch nicht erlebt hat.

Shutdown kann den Klimawandel nicht aufhalten

Mit ihren jüngsten Kürzungsbeschlüssen kann die Opec den freien Fall des Ölpreises vielleicht bremsen. Um den aus dem Ruder gelaufenen Markt jedoch wieder ins Lot zu bringen, wird die Drosselung der Produktion nicht ansatzweise ausreichen.

Bis auf Weiteres dürften sich die Autofahrer also über eine niedrige Spritrechnung freuen. Sollte die Förderdisziplin des Ölkartells allerdings das Virus überdauern, wird das Pendel zurückschlagen, sobald die Konjunktur wieder anspringt und die Weltwirtschaft neuen Öldurst entwickelt. Spätestens dann dürften wir erkennen: Einmal Shutdown kann die Wirtschaft bremsen, den Klimawandel nicht.