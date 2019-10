Kiel

Wissen Sie schon, was Sie vorhaben am Tag der Deutschen Einheit? Vielleicht den Erinnerungen nachspüren? Auch 30 Jahre danach wissen viele noch genau, was sie damals gemacht haben, als die Mauer fiel. Vielleicht wollen Sie auch vom prallen Programm kosten, das die Landeshauptstadt als bundesweit zentraler Feiero...