U. Metschies: Leichtsinn ist die größte Gefahr

Kiel

Drei, vier neue Infektionsfälle in den vergangenen Tagen, dann einer, zuletzt gar keiner. Und die Zahl der offiziell gemeldeten Erkrankungen dümpelt um die 3100 – in einem Land mit 2,9 Millionen Einwohnern.

War`s das endlich mit Corona, zumindest hier bei uns? Wer mit Blick auf das Virus zur Vorsicht mahnt, hat in Schleswig-Holstein angesichts dieser Entwicklung keinen leichten Stand. Und so wächst die Zahl derer, die lieber heute als morgen die Pandemie für beendet erklären und die verhasste Maske in die Ecke pfeffern möchten.

Anzeige

Aktuell stellt Covid-19 in Schleswig-Holstein tatsächlich eine geringe Gefahr für die Bevölkerung dar. Das Risiko, sich anzustecken, ist in den vergangenen Wochen erheblich gesunken. Und je weiter es schrumpft, desto lauter wird die Forderung, endlich wieder zur Normalität zurückzukehren.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Diese Regelungen gelten ab Montag

Und das macht die Landesregierung ja auch. Allerdings nicht in einem großen Befreiungsschlag, sondern Schritt für Schritt – immer mit dem Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen und dem nimmermüden Verweis auf Abstands- und Hygieneregeln. Diese Zug- um Zug-Lockerung ist für alle Beteiligten fordernd, ermüdend und oft auch verwirrend. Doch sie zahlt sich aus, trotz des hohen Preises eingeschränkter Freiheiten: Wir haben, Stand Anfang Juni, Corona unter Kontrolle. Die Gefahr einer zweiten Ansteckungswelle besteht aber weiter. Doch wenn sie kommt, dann sind mit Sicherheit nicht staatliche Lockerungen Schuld, sondern privater Leichtsinn.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.