Borgstedt

„Amazon stellt jeden Tag unter Beweis, dass man auch ohne Tarifvertrag ein guter Arbeitgeber sein kann.“ Diesen Satz einer Unternehmenssprecherin darf man getrost in die Tonne für PR-Müll stecken. Amazon ist kein „guter“, sondern ein problematischer Arbeitgeber. Erst jahrelange Streiks haben den Konzern dazu bewegen können, sich beim Stundenlohn am Tarif zu orientieren und auch andere Leistungen zu verbessern.

Doch noch viel problematischer als dieser Arbeitgeber sind wir, die Kunden von Amazon und anderen Online-Versendern, die uns vorgaukeln konnten, es gebe sie wirklich – die „kostenlose Lieferung“. Nein, es gibt sie nicht, auch nicht für die weltweit mehr als 100 Millionen „Amazon-Prime“-Kunden. Zum einen zahlen die eine Abo-Gebühr. Zum anderen ist ein riesiger Logistik-Apparat natürlich nicht zum Nulltarif zu haben. Nur dass am Ende die schwächsten Glieder der Transportkette den Preis unserer Bequemlichkeit zu zahlen haben: die Zusteller.

Schon heute schuften Paketboten unter unwürdigen Bedingungen. Doch deren Lage dürfte sich noch einmal verschärfen, wenn Amazon, so wie es sich abzeichnet, im Geschäft auf der letzten Meile mit eigenen „Zustellpartnern“ den Rahm abschöpft – DHL und andere also nur noch nutzt, um Schweres und Sperriges zuzustellen oder Pakete in den Dörfern zu verteilen.

„Same day delivery“ heißt das Ziel. Bald können vielleicht auch Schleswig-Holsteiner ihre Käufe am Tag der Bestellung in Empfang nehmen. „Kostenlos.“ Wollen wir das?