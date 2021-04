Satire ist nicht politisch korrekt

Ein bisschen mehr Gelassenheit im Umgang mit Satire – auch in Corona-Zeiten. Nachdem wir seit über einem Jahr in fast allen Medien von morgens bis abends mit mehr oder minder aussagekräftigen Corona-Inzidenzwerten, ständigen Warnungen aus der Intensivmedizin, oft beliebig erscheinenden Grenzwerten überschüttet werden und darüber hinaus in einer gesetzlichen Notbremse eine Ausgangssperre verhängt wurde, fand ich den satirischen Beitrag der über 50 Schauspielerinnen und Schauspieler zum großen Teil erfrischend und witzig. Doch über Humor lässt sich bekanntlich streiten.

Leider haben wir inzwischen eine Debattenkultur, in der bereits diese Aussage von vielen, auch in Medien, als „verschwörungstheoretisches, der AfD nahes Geschwurbel“ bezeichnet wird.

Das empfinde ich als undifferenziert und populistisch. Es stimmt, die satirischen Beiträge gehen an die Grenze, manche können auch als zynisch verstanden werden. Doch das darf Satire. Es ist geradezu ein Merkmal guter Satire, dass sie nicht politisch korrekt ist. Das muss man nicht gut finden, kann es auch kritisieren. Aber man braucht dabei nicht, wie das leider in vielen Reaktionen auf das Video geschieht, mit Schaum vor dem Mund diskriminierend über die Autorinnen und Autoren dieses Videos herfallen.

Ein bisschen Gelassenheit wäre auch zu Corona-Zeiten ganz hilfreich.

Andreas Meyer, Kiel

Bei diesem Thema nicht angebracht

Was für eine Schnapsidee der Schauspielerinnen und Schauspieler, so ein Video zu drehen. Immerhin haben einige mittlerweile ihren Beitrag gelöscht und andere sich im Nachhinein von der Aktion distanziert und dafür entschuldigt. Aber mit ein bisschen Nachdenken hätte frau/man auch vorher erkennen können, dass diese Aktion den Rechten und den Verschwörungstheoretikern in die Hände spielt. Was wollten die Akteure mit diesen Videos eigentlich zum Ausdruck bringen? Was wollten sie damit erreichen? Satire geht jedenfalls anders und ist bei diesem Thema auch nicht angebracht!

Franz Schütte, Mönkeberg

Der Zweck heiligt nicht alle Mittel

Es ist schon erstaunlich: Aus Sorge um alle Kulturschaffenden geben einige prominente Künstler ein „einmaliges, künstlerisches Statement“ ab, rechtfertigen Provokation, Satire, Sarkasmus und Zynismus als Teil der Kunst mit künstlerischer Freiheit und wundern sich über Reaktionen. Nun, wer redet und argumentiert wie Corona-Leugner, Pandemie-Gegner und politisch Rechte aller Art, muss sich auch deren Beifall zurechnen lassen.

Die Bewegung der Querdenker missbraucht das Grundgesetz, um gegen das Grundgesetz verstoßen zu können.

Was würden die prominenten Kulturschaffenden wohl sagen, wenn die Querdenker-Bewegung frei nach Joseph Beuys behauptet, jeder Mensch sei ein Künstler, ihre künftigen Aktionen als Happenings und Straßenkunst deklariert und dafür künstlerische Freiheit beansprucht? Der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Kulturschaffende sollten nicht zu einer Unkultur beitragen.

Kurt Richter, Dänischenhagen

Zynisch, aber extra anders als Querdenker und Rechte

Warum kommt es mir so vor, als hätten die Corona-Maßnahmen-Befürworter Wahrheit und Moral gepachtet? Warum erscheint mir unsere Gesellschaft von Tag zu Tag totalitärer, da es nur noch polarisierte Meinungen geben darf?

Dankenswerterweise äußern Künstler ihren Protest gegen die einseitig ausgerichteten Corona-Maßnahmen, zugegeben zynisch, aber extra anders als Querdenker und Rechte auf Demonstrationen. Wieso gesteht man diesen Menschen ihre Kritik nicht zu, ohne sie mit diesen in einen Topf zu werfen und ihnen damit eine vernünftige Meinung abzusprechen? Wird uns eine eigene Meinung nicht mehr zugestanden, wenn sie sich in einem Bereich deckt mit der von Querdenkern oder der AfD?

Wenn wir uns so eine Meinung nicht mehr gestatten, machen wir uns unfrei und lassen uns unsere Meinung genau von diesen Gruppierungen diktieren. Wieso können wir es nicht als Anregung zum Nachdenken nehmen, als dringenden Appell, auch die Kollateralschäden der Einschränkungen in den Blick zu nehmen? Kann es nicht sein, dass durch die Maßnahmen zum Beispiel einseitig die funktionale Virusbekämpfung um jeden Preis in den Mittelpunkt gestellt, aber die Seele und deren Bedürfnisse ausgeklammert werden?

Wir sollten einen gesellschaftlichen Diskurs mit verschiedenen Meinungen und Bedürfnissen pflegen und nicht alles das über Bord werfen, was eine funktionierende Demokratie ausmacht.

Ingke Thomsen, Kirchbarkau

Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion.

