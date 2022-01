Zündstoff Quarantäne: KN-Leser diskutieren neue Corona-Beschlüsse

Kiel

Unsere Leserinnen und Leser tun sich schwer mit den neuen Beschlüsse insbesondere in Bezug auf die Menschen in den systemrelevanten Berufen. Sie fürchten eine Ausbreitung von Omikron, weil diese Menschen trotz Gefährdungen zur Arbeit erscheinen müssten.

Immunschwache stärker gefährdet

Weil geboosterte Menschen, wie man inzwischen zur Genüge weiß, Impfdurchbrüche erleiden können, finde ich den Vorschlag hanebüchen, dass Geboosterte nach Kontakt mit Infizierten von der Quarantäne befreit werden sollen und sogar von der Testpflicht! Quasi als Lockmittel, sich nochmals impfen zu lassen?

Folgende Situation gab es im Umfeld: Der geboosterte Ehemann musste mit leichten Symptomen nach positivem Schnell- und PCR-Test in Quarantäne. Seine geboosterte Frau, Krankenschwester, schleppte sich mit mittelschweren Symptomen bereits tagelang ins Krankenhaus zur Arbeit wegen erheblichen Personalmangels und Krankenstands. Als sie dort den positiven PCR-Test ihres Mannes bekannt gab und nochmals darauf hinwies, dass sie erhebliche Symptome habe, erhielt sie die Antwort, sie sollte weiterarbeiten, so lange ihr Schnelltest negativ sei. Einige Tage später war auch der Schnelltest nebst PCR-Test positiv und sie durfte zu Hause bleiben.

Herzlichen Glückwunsch an die Politiker: Genau die Gruppe von immungeschwächten Personen und Patienten im Krankenhaus werden Dank Ihrer Beschlüsse nun extrem gefährdet, anstatt wie versprochen geschützt.

Antje Wagner, Kiel

Wie soll das gehen?

Mit großer Verwunderung habe ich in den Kieler Nachrichten in dem Artikel über das Corona-Regelwerk für Fitnessstudios die erstaunliche und auch vom Ministerpräsidenten Daniel Günther so geäußerte Feststellung gelesen, dass man unmittelbar nach dieser dritten Impfung als „geboostert“ gilt – so also auch alle der mittlerweile festgelegten Vorteile im Gesellschafts- und im Alltagsleben genießt.

Aber wie soll das gehen, da die Wirkung einer jeden Impfung bekannterweise aus immunologischer Sichtweise erst nach zehn bis 14 Tagen eintritt?

Ulrich Gidion, Preetz

Zur Arbeit trotz Corona-Kontakt?

Dieses ganze Corona-Regelwerk-Chaos erreicht im Moment tatsächlich für mich persönlich einen absolut ärgerlichen Höhepunkt.

Ich arbeite in einem systemrelevanten Beruf und habe natürlich mehrere Kollegen, alle geimpft. Kurz vor Silvester wurde die zweifach geimpfte Tochter einer Kollegin zufällig durch einen privaten Selbsttest anlässlich einer geplanten Silvesterfeier positiv getestet, was ein PCR-Test bestätigt hat. Mutter, Vater und Schwester wurden vom Amt nicht in Quarantäne geschickt. Das bedeutete, dass die Eltern (geboostert) zur Arbeit zu gehen hatten, die zweite Tochter hatte, Gott sei Dank, noch Ferien.

Selfie aus dem Homeoffice: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich derzeit aufgrund eines Corona-Falls im Arbeitsumfeld in einem Hotel in Quarantäne begeben. Quelle: Daniel Günther

Nun, ich bin bisher auch sehr umsichtig gewesen, was meine Kontakte zu Mitmenschen betrifft. Ich lebe seit langer Zeit aus Gründen der Vernunft in selbstauferlegter Abstinenz. Das bedeutet: kein Theater, kein Kino, kein Weihnachtsmarkt etc.

Jetzt wird mir aber an meinem Arbeitsplatz, den ich ja nicht meiden kann, eine in den nächsten Tagen möglicherweise infizierte Kollegin zur Seite gestellt. Ganz ehrlich, hier setzt mein Verständnis aus.

Alles in allem bin ich froh, dass wir keinen Ebola-Ausbruch hatten, denn das hätte bei dieser Vorgehensweise ein katastrophales und tödliches Ende gefunden.

Birgit Janzen-Blunck, Kiel

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Abläufe müssen vorausgedacht werden

In der guten alten Kindersendung „Sesamstraße“ gab es bisweilen eine Geschichte mit einer „Was-passiert-dann-Maschine“, an der die Kinder wunderbar erkennen konnten, dass Abläufe vorausgedacht werden können und müssen, um besser durchs Leben zu kommen.

Leider haben Daniel Günther und Heiner Garg bei ihren Corona-Entscheidungen vor Weihnachten die „Was-passiert-dann-Maschine“ unbeachtet gelassen und sich nur an den damaligen Inzidenzen in Schleswig-Holstein berauscht.

Gleiches widerfährt jetzt leider auch Frau Prien, die zwar ein sehr gut nachvollziehbares und löbliches Ziel verfolgt, aber außer Acht lässt, dass sie eine Fürsorgeverpflichtung für die Lehrkräfte besitzt. Sie dürfen in der Omikron-Welle nicht erkranken oder in eine vorsorgliche Quarantäne müssen, wenn die Schülerinnen Präsenzunterricht haben sollen. Das wiederum wird bei den voraussehbar vielen infizierten Kindern, Eltern und Kolleginnen und Kollegen kaum zu vermeiden sein.

Aber vielleicht kann man dann anstelle des Unterrichts einen Film aus der guten alten „Sesamstraße“ vorführen: die „Was-passiert-dann-Maschine“!

Jochen Paustian, Bönebüttel

So können Sie einen Leserbrief an die Kieler Nachrichten senden

Hinweis der Redaktion: Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

Sie wollen auch einen Leserbrief schreiben? Über unser Kontaktformular auf KN-online können Sie uns Ihre Meinung zu einem Artikel in der Zeitung und auf KN-online mitteilen.