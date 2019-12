Kieler Rat: Weiter Weg zur Gemeinsamkeit

Kiel

In ihrer großen Rede zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel reflektierte die Bundeskanzlerin an einer Stelle über den Wert des Kompromisses als lebenswichtiges demokratisches Mittel. Es sei falsch, sagte Angela Merkel in der Sparkassen-Arena, „im Kompromiss nur etwas Faules zu sehen, ihn gar als Verrat am eigentlich Richtigen zu schmähen. Im Kompromiss vergewissern wir uns, was wir gemeinsam haben und worauf wir aufbauen können. Ohne Kompromiss gibt es keine Gemeinsamkeit.“

Tja. Was Angela Merkel in Kiel postulierte, ist in Kiel nicht angekommen. Kompromissfähigkeit ist in der Kommunalpolitik der Landeshauptstadt weitgehend Fehlanzeige.

Unversöhnlich stehen die politischen Lager in Kiel einander gegenüber

Das erwies sich einmal mehr in der zehnstündigen Haushaltssitzung der Ratsversammlung am Donnerstag. Unversöhnlich wie eh und je standen die politischen Lager einander gegenüber. Der Ruf des Oberbürgermeisters nach mehr Gemeinsamkeit in der Kommunalpolitik verhallte echolos.

Es ist nicht auszumachen, an welcher Seite das mehr liegt. Einerseits verstehen Ulf Kämpfer und seine Mehrheitskooperation aus SPD, Grünen und FDP unter Gemeinsamkeit erkennbar vor allem, dass die Opposition doch bitte ihrer Weisheit uneingeschränkt folgen möge. Andererseits ist der größten Oppositionsfraktion CDU der Gedanke an gemeinsame Sache mit der ungeliebten Mehrheit offenkundig eher fremd.

So schrecken die Kontrahenten in Kiel sich gegenseitig ab

CDU-Fraktionschef Stefan Kruber arbeitete sich lieber wieder an Ulf Kämpfer ab. Kruber schmähte den Oberbürgermeister, den die Kieler immerhin gerade mit Zweidrittelmehrheit im Amt bestätigt haben, als Posterboy und Schneekönig. Kein Tonfall, in dem andere gesprächsbereit wären.

Auf der anderen Seite hielt die grüne Fraktionschefin Jessica Kordouni, gerade von einer finanzpolitischen Fortbildung zurück, mit erhobenem Zeigefinger ein abgehobenes politologisches Grundseminar ohne kommunale Verankerung. Kein Gestus, dem gestandene Ratsleute folgen mögen.

Zwei Kieler Ratsleute gaben sich versöhnlich

So schreckt man sich gegenseitig ab. Das fiel zwei Akteuren offenbar selbst auf.

Der CDU-Ratsherr Rainer Kreutz gab zu Protokoll, dass er persönlich viel lieber mit allen gemeinsam für das Wohl der Bürger arbeiten würde. „Aber“, so Kreutz entschuldigend, „wir fügen uns.“ Mit dem „Wir“ deutete der Christdemokrat an, dass er mit seinen Zweifeln am Konfrontationskurs der CDU nicht ganz alleine steht.

Kurz darauf sinnierte der SPD-Ratsherr André Wilkens: „Wir wollen alle Klimaschutz. Aber wir überbieten uns darin, wer der größere Klimaschützer ist, statt gemeinsame Lösungen zu suchen. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist.“

Gemeinsamkeit ist gar nicht überall gewollt

So zarte Pflänzchen werden die Mauer, die die Ratsbühne teilt, nicht zum Einsturz bringen. Das ist freilich auch gar nicht überall gewollt. Stefan Kruber findet zum Beispiel, die Leute müssten zur nächsten Wahl ja Unterschiede erkennen können.

Dass die Kieler CDU bei Wahlen aus der Frontalopposition politisches Kapital schlagen könnte, ist allerdings nicht erkennbar. Vielleicht sollte sie auf ihre Kanzlerin hören.

