Frist verpasst: Studienplatz auf den letzten Drücker finden

In der Regel endet die Bewerbungsfrist für ein Studium im Wintersemester am 15. Juli. Wer das verpasst hat, muss nicht zwingend gleich alles umplanen. An manchen Hochschulen können sich Interessierte auch nach Ablauf aller Fristen noch bewerben, heißt es auf dem Portal "abi.de" der Bundesagentur für Arbeit.

Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn sich für einen zulassungsbeschränkten Studiengang weniger Menschen beworben haben als erwartet. Es lohne sich, bei den Hochschulen persönlich anzufragen, sagt Daniel Söllner. Er ist Studienberater bei der Agentur für Arbeit Erlangen in dem Beitrag.

Zulassungsfreie Studiengänge: Einfach noch einschreiben

Auch ein Blick in die Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) kann sich lohnen. Die Online-Plattform sammelt zentral Meldungen der Hochschulen zu freien Plätzen, sobald die Zulassungen einschließlich Nachrückverfahren beendet sind. Bis zum 31. Oktober wird die Börse täglich mit Meldungen zu freien Studienplätzen an allen Hochschulen aktualisiert.

Außerdem bleibt die Möglichkeit, sich in einen zulassungsfreien Studiengang einzuschreiben. Laut Studienberater Söllner ist das zum Teil sogar noch einen Tag vor Semesterstart möglich. Allerdings sollte man hier flexibel sein, was den Studienort angeht.

Hat alles nicht geklappt, lässt sich die Zeit bis zur nächsten Bewerbungsrunde sinnvoll überbrücken. Dazu bieten sich den Infos zufolge etwa Freiwilligendienste, Auslandsaufenthalte, ein Au-pair-Einsatz oder ein Schnupperstudium an. Einen Überblick gibt es auf "abi.de".

