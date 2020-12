Medtec, Hunimeds medizinischer Studiengang

Der Arzt ist heute stärker denn je eine Inspirationsquelle für junge Menschen, stellt aber auch eine Anlaufstelle für alle dar, unabhängig vom Alter oder dem sozialen Hintergrund. Forschung und Entwicklung im medizinischen und pharmazeutischen Bereich sind unerlässlich, um den neuen Generationen die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen mögliche Gesundheitskrisen bewältigt werden können. Für eine sichere Zukunft sollen wirksame Behandlungsmöglichkeiten entwickelt werden, die der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen. Medizin zu studieren bedeutet daher, einen grundlegenden Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Vor diesem Hintergrund sticht der Medtec-Studiengang hervor, der in Zusammenarbeit mit dem Politechnikum Mailand abläuft und 6 Jahre dauert. Es handelt sich dabei um einen hochqualifizierten Studiengang, der den Erwerb eines Doppelabschlusses in Medizin und Biomedizintechnik ermöglicht. Er ist auf 70 Studenten begrenzt und findet vollständig auf Englisch statt.

So läuft der Medtec-Studiengang ab

Die Humanitas-Universität war schon immer stark international ausgerichtet. So wird auch der Medtec-Studiengang auf Englisch abgehalten und richtet sich an Studenten, die nicht nur aus ganz Europa, sondern auch aus dem Rest der Welt stammen.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die stark technologische Ausrichtung, die es den Studenten ermöglicht, auf die fortschrittlichsten Technologien im hochmodernen Simulationszentrum auf dem Campus oder im Forschungszentrum der Universität zuzugreifen. Letzteres zählt zu den wichtigsten in ganz Europa. Dies ist ein grundlegender Aspekt, wenn man es zukünftigen Ärzten ermöglichen will, die fortschrittlichsten Fähigkeiten zu erwerben.

Der Kurs beinhaltet die Verwendung interaktiver Methoden wie forschungsbasiertes Lernen oder die Fallmethode. Dabei ist das Ziel, theoretische Konzepte effektiv praktisch anzuwenden und so eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz zu entwickeln.

Die 6 Jahre des Medtec-Studienganges bestehen aus theoretischem Unterricht, welcher durch Praktika ergänzt wird. Insbesondere im zweiten Jahr sind viele praktische Einsätze in Humanitas-Einrichtungen vorgesehen.

Die Ziele des Studienganges

Ziel ist es, Fachkräfte hervorzubringen, die dazu ausgebildet sind, in hochspezialisierten Bereichen auf der ganzen Welt zu arbeiten: Sie können den medizinischen Beruf fortsetzen, aber auch in der Forschung oder in hochinnovativen Unternehmen arbeiten, beispielsweise an der Entwicklung biomedizinischer Geräte und Technologien oder im pharmazeutischen Bereich. Der Medtec-Studiengang erlaubt sowohl den Erwerb eines Master-Abschlusses in Medizin und Chirurgie als auch einen dreijährigen Abschluss in Biomedizintechnik.

Am Ende des Studiums steht eine hochqualifizierte Fachperson mit anwendungsbezogenen und erweiterten Fähigkeiten in den technischen, wissenschaftlichen und angewandten Bereichen der biomedizinischen Technik. Im globalen Kontext zunehmender Komplexität ermöglichen technologische Innovationen eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität, innovative Behandlungen und die Humanisierung der Arzt-Patienten-Beziehung.

Sicher studieren

Mitten in der Coronakrise engagiert sich Humanitas stark, um den Studenten maximale Sicherheit zu gewährleisten. Auf dem Campus gelten strenge Anti-Covid-Vorschriften – von Social Distancing über Desinfektion der Oberflächen bis hin zu Kursen, die in kleinen Gruppen stattfinden. Dadurch ermöglicht man es den Studierenden, vor Ort am Unterricht teilzunehmen, ohne dass die wichtige Interaktion der Studenten untereinander oder mit den Dozenten verloren geht.

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dem Unterricht per Streaming und On-Demand zu folgen. So wird ein fortwährendes Studium auch für diejenigen gewährleistet, die örtlich nicht so flexibel sind.

Für mehr Informationen: https://www.hunimed.eu/course/medtec-school/