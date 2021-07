Portal hilft bei europaweiter Jobsuche

Bonn

Von Bozen nach Frankfurt, von Lyon nach Brüssel: Wer sich europaweit für Jobs bewerben will, muss seine Kompetenzen und Qualifikationen länderübergreifend verständlich darstellen. Hilfestellung will hier "Europass" der Europäischen Kommission bieten.

Das Portal ist nach Angaben der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) ein kostenfreies Angebot für Karriereplanung, Bewerbung und Jobsuche in der EU.

Die Karrierewebseite richtet sich somit an alle, die sich etwa für ein Studium, eine Ausbildung oder einen Jobeinstieg im europäischen Ausland interessieren.

Lebenslauf in verschiedenen Sprachen teilen

Nutzerinnen und Nutzer können zum Beispiel ein Profil in mehreren Sprachen anlegen, einen international verständlichen Lebenslauf in verschiedenen Sprachen und Designs mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern teilen oder herausfinden, ob ihr Abschluss im Ausland anerkannt wird.

Sie finden darüber hinaus Jobangebote in ganz Europa und können länderspezifische Infos zum Lernen und Arbeiten recherchieren. Die Europäische Kommission bietet den Dienst kostenlos in 29 Sprachen an.

Eine Übersicht zu den Funktionen von Europass sowie Beratung bietet das "Nationale Europass Center in Deutschland" an, das bei der NA beim BIBB angesiedelt ist.

