Sportstudium: Wo finden derzeit Eignungsprüfungen statt?

Der Fakultätentag Sportwissenschaft (FSW) hat eine Übersicht erstellt, an welchen Hochschulen in diesem Jahr Sporteignungsprüfungen stattfinden. 2020 wurden die Prüfungen fast überall ausgesetzt. Auch im zweiten Jahr der Pandemie gestalte sich die Situation zur Durchführung der Prüfungen weiterhin sehr unterschiedlich, wie der Zusammenschluss aller Institute und Fakultäten für Sportwissenschaft in Deutschland mitteilt.

In der Übersicht, die im Internet abrufbar ist, hat der FSW daher Informationen zum Umgang mit den Sport-Eignungstests an 46 Standorten gesammelt. Interessierte finden Infos dazu, ob und gegebenenfalls wann die Prüfungen für die Aufnahme eines Sportstudiums im Wintersemester 2021/22 stattfinden. Mithilfe der bereitgestellten Links kommt man auch zu tagesaktuellen Updates der Hochschulen selbst.

Wer an einer sportwissenschaftlichen Einrichtung in Deutschland ein Studium im Fach Sport oder Sportwissenschaft aufnehmen möchte, muss in den meisten Fällen ein Eignungsfeststellungsverfahren erfolgreich bestehen.

