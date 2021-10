150 Jahre Tradition, Innovation und Perfektion

„150 Jahre sind eine lange Zeit voller Veränderungen. Glasbau Schwarz hat sich den immer neuen Marktanforderungen fortwährend gestellt und sich qualitativ weiterentwickelt“, erklärt Hendrik Neumann, der gemeinsam mit Martin Müller vor gut drei Jahren den Betrieb von Willi Schwarz übernommen hat und seit Januar 2019 am neuen Standort in Elmschenhagen erfolgreich weiter führt.

Beide sind sich einig: „Fenster und Türen reichen schon lange nicht mehr aus, um wettbewerbsfähig und nah am Kunden zu sein.“ Glasbau Schwarz bietet heute nicht nur Glaslösungen für Fenster und Türen, sondern darüber hinaus auch Vor- und Terrassendächer, Brüstungen, Ganzglastüren und -anlagen, Duschen, Küchenrückwände, Markisen für Privatkunden und die Gastronomie, Rollläden und vieles mehr.

Natürlich hat auch die Digitalisierung Einzug gehalten in das Angebot des Kieler Traditionsunternehmens. Heute wird auch der Bereich „Smart Home“ immer wichtiger. „Für uns stehen ganzheitliche Lösungen im Fokus: für Licht, Sicherheit, Komfort und heutzutage natürlich auch Klimaschutz. Wir bieten Qualität, und da kommt man an digital unterstützten Lösungen kaum noch vorbei“, sagt Martin Müller und ist überzeugt davon, dass die Kunden auch in Zukunft noch bestes Handwerk zu schätzen wissen.

Glasbau Schwarz

Schlehenkamp 14, Kiel

Tel. 0431/58 08 100

www.glasbau-schwarz.de