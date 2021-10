20 Prozent Geburtstagsrabatt bei Mode und mehr

Seit 20 Jahren präsentiert die kleine Modeboutique individuelle Fashion-Lieblinge abseits vom Mainstream. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten im Sophienblatt 66, direkt neben der Campus- Suite, hat sich gelohnt. Wohlfühlatmosphäre gepaart mit jeder Menge cooler Brands wie Julia Wang, Zwillingsherz und italienischen Labels lassen jedes modebegeisterte Herz höherschlagen. Die passenden Accessoires machen jeden Look perfekt und zu einem absoluten Hingucker. „Eine individuelle und persönliche Beratung ist uns genauso wichtig wie der eine oder andere Klönschnack. Das macht uns einzigartig“, freut sich Inhaberin Silke Thomann. „Als besonderes Dankeschön möchten wir uns bei allen Kunden und Kundinnen mit 20 Prozent Geburtstagsrabatt in der Zeit vom 18. bis 23. Oktober bedanken. Und wer es nicht mehr erwarten kann, findet auf unserer Homepage schon vorab einige Inspirationen und Fashion-Highlights. Wir freuen uns auf Sie.“

Mode und mehr

Sophienblatt 66, Kiel

Tel. 0431/62835

www.mode-undmehr-kiel.de