Als Standort wählte das motivierte Ehepaar die Gemeinde Gettorf, mieteten dort ihr erstes Ladengeschäft und boten den exzellenten Service, der für sie immer Anspruch war. „Mein Mann wollte immer nur das verkaufen und montieren, wovon er selbst überzeugt war“, blickt Angela Eckerbusch zurück. Drei Mal zogen die beiden mit ihrem Küchenstudio um, bis sie 2017 den eigenen Neubau am jetzigen Standort am Ravensberg 22a bezogen. Doch schon ein Jahr später verstarb Lothar Eckerbusch. Nach einer kurzen beruflichen Auszeit stürzte Ehefrau Angela sich schließlich wieder in die Arbeit: Einer der ersten Aufträge für sie war ausgerechnet die Küchenplanung für den Neubau des Hospizes in Gettorf – eine Herzensangelegenheit für Angela Eckerbusch. „Weil mir das Projekt Hospiz am Herzen liegt, habe ich unsere Geschäftspartner gebeten, zu unserem Jubiläum hierzu einen Beitrag zu leisten“, berichtet die Firmeninhaberin, die sich sehr darüber freut, dass ihre Partner die Elektrogeräte und Armaturen kostenlos zur Verfügung stellten. „Wir selbst werden die Küche für die Mitarbeiter ausstatten, weil ich genau weiß, was für eine tolle, wertvolle Arbeit diese beeindruckenden Menschen täglich leisten“, so Eckerbusch, die sich auch bei allen Kunden für 25 Jahre Treue bedankt.

Ihre Küche

Ravensberg 22a, Gettorf

Tel. 04346/4000

www.ihre-kueche-gettorf.de