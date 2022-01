25 Prozent bei HUTWILLER

Schon 1985 begann die Lehre bei „Hutmode Marianne Willer vorm. Margarete Herms“. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung blieb Claudia Voss im Betrieb, und schnell wurde klar, dass sie diesen Betrieb später einmal übernehmen durfte. Im Januar 1997 wurde dann die Meisterprüfung abgelegt, was für die Modistinmeisterin sehr wichtig war, da sie weiterhin gerne Modistinnen ausbilden wollte. Und schon im Februar wurde die Übergabe gefeiert. 2005 gab es dann den Umzug in die Dänische Straße 36 und im April 2018 die Eröffnung des „lütten HUTWILLER“ in Eckernförde.

Nun im Zeitalter der Digitalisierung ist HUTWILLER auch fast täglich auf Instagram zu sehen und zeigt interessierten Leuten Neues aus der Werkstatt und dem Verkauf und versucht mit Natürlichkeit und Spaß einen Einblick in das tägliche Geschäft einer Modistin zu zeigen. Ab Dienstag erwarten die Kunden und Kundinnen tolle Schnäppchen und 25 Prozent auf das gesamte Sortiment – bereits reduzierte Ware ausgenommen. „So etwas hat es noch nie gegeben und soll ein ,Herzliches Dankeschön' an all die Kunden und Kundinnen sein, die in den letzten schwierigen Zeiten diesen kleinen Handwerksbetrieb unterstützt haben.“

HUTWILLER

Dänische Straße 36, Kiel

Tel. 0431/94953

www.hutwiller.de