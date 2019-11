Die Inspirationen und Ideen erhielt und erhält das Norkeweit-Team im Laufe der Jahre auf zahlreichen Messen und Begegnungen mit Menschen. Im Nachhinein ist einem erst manchmal bewusst, wie sehr diese Begegnungen die Mitarbeiter persönlich und das Unternehmen geprägt haben. Der Lichtkünstler, Designer und Weltmensch Ingo Maurer war ganz sicherlich einer davon. Die Leuchte „One From The Heart“ war die erste Leuchte, die Familie Norkeweit zur Eröffnung der Lichtgalerie einkaufte. Die Leuchte „Bulb“ schaffte es bereits 1969 ins Museum of Modern Art ( MoMA) in New York – der Ritterschlag für jeden Designentwurf. Ingo Maurer war ein derart großer Verteidiger der Glühlampe, dass er sie sogar zum Weltkulturerbe ernennen wollte. Ingo Maurer verstarb im Oktober diesen Jahres. Das Team von Licht. Norkeweit würdigt die Begegnungen mit einer Sonderausstellung.

