40 Jahre Dobros Haartreff

Gemeinsam mit ihrem versierten Team konnte Ursula Stojan schon zahlreiche Kunden, darunter viele Prominente, von ihrem Können überzeugen. Kein Wunder, schließlich hat die Friserumeisterin ihr Handwerk von den Besten gelernt: Ihre Ausbildung absolvierte sie auf der Friseurschule von Vidal Sassoon in London. „Dieses Wissen gab ich jahrelang in meiner Friseurschule weiter“, erzählt die Expertin, die nicht nur als Fachleiterin der Kieler Innung, sondern auch beim Organisieren diverser Frisuren-Shows und auch auf vielen Wettbewerben sehr erfolgreich war. „Mein besonderer Dank gilt meinen jetzigen Friseuren. Wir sind eine tolle Mannschaft, bei der Teamwork groß geschrieben wird“, sagt Ursula Stojan, und blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Wenn ich gesund bleibe, werde ich auch weiterhin gerne für Sie da sein.“

Dobros Haartreff e.K.

Anzeige

Lornsenstraße 61, Kiel,

Tel. 0431/561634

www.dobros-haartreff.de