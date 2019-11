Doch kaum jemand weiß, dass hinter den Kulissen dieser Gebäude, Schaltschränke der Firma Kracht für wohlige Wärme und gutes Raumklima in Büros, OPs, Labors, Verkaufsräumen und viele mehr sorgen. Bernd-Uwe Kracht gründete die Firma 1979. Vom Keller des Wohnhauses in Molfsee ging es in die Saarbrückenstraße, wo der Schreibtisch auch gleichzeitig als Werkbank diente und die Räume mittels Gasflasche auf dem Hof beheizt wurden. Weiter über die Hamburger Chaussee wurde vor über 25 Jahren der heutige Firmensitz in Ranzel errichtet. Mittlerweile wird die Firma von Bernd-Uwe Kracht, dessen Tochter Birgit Stengel und ihrem Ehemann Thomas Stengel geleitet. „Wir, die Belegschaft, gratulieren euch allen ganz herzlich und wünschen euch weiterhin viel Glück, Gesundheit und Kraft. ,Wir regeln das schon.'“

Bernd-Uwe Kracht

Schaltanlagen und Elektroinstallationen

Ranzel 7a, Felde

Tel. 04334/18700

www.buk-schaltanlagen.de