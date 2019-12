Seit der Eröffnung am 10. Dezember 1969 wurde die Apotheke mehrmals optimierend umgebaut. Dies kommt letztendlich den Kunden zugute, ebenso wie die kompetente und umfassende Beratung zu allen Gesundheitsfragen. „Darauf legen wir größten Wert. Die Kunden haben einen Ansprechpartner, und die Beratung findet auf persönlicher Ebene statt“, so Steffen Delfs. „Wir möchten, dass unsere Kunden einen Mehrwert mitnehmen.“

Durch die Markenkooperation mit apo-rot bietet die Apotheke freiverkäufliche Artikel zu sehr günstigen Preisen sowie die preisleistungsstarken apo-rot-Eigenmarkenartikel an. Außerdem kann auf der unten genannten Homepage aus über 400.000 Produkten ausgewählt und über den praktischen „Click & Collect“-Befehl bestellt werden. Sobald die Ware zur Abholung im Geschäft bereitliegt, erhalten die Kunden eine benachrichtigende E-Mail.

„An dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei meinem großartigen Team für seinen unermüdlichen Einsatz in all den Jahren bedanken. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Unseren Kunden wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest mit hoffentlich gesunden Aussichten für das neue Jahr“, so Inhaber Steffen Delfs.

apo-rot Esmarch-Apotheke

Holtenauer Straße 149, Kiel

Tel. 0431/82764

www.apo-rot.de

kiel@aporot-partner.de

Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8-18.30 Uhr,

Mi. 8-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr