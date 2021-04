5790 Euro für den UKSH Freunde- und Förderverein

Spenden statt Schenken und Feiern war auch zum 30-jährigen Firmenjubiläum das Motto von Dirk Christian Schröder. Von jedem Auftrag ab 500 Euro spendete der Garten- und Landschaftsbau im Jubiläumsjahr 30 Euro an den UKSH Freunde- und Förderverein. Kunden und Geschäftspartner unterstützten die Jubiläumsaktion mit zahlreichen Spenden, sodass am Ende des Jubiläumsjahres 5790 Euro an den UKSH Freunde- und Förderverein übergeben werden konnten.