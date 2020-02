Eva-Maria Müller kommt aus einer Hörakustiker-Familie und arbeitete jahrelang in einem Unternehmen mit eigenem Gehörschutz- und Otoplastik-Labor. Neben ihrer Tätigkeit im Fachgeschäft schulte Eva-Maria Müller Pflegepersonal, Hörgeräteträger/-innen und deren Angehörige im Umgang mit Hörsystemen. Als Dozentin für die Themen Gehör, Hören, Tinnitus und Hörgeräte hielt sie Vorträge für Ärzte an Kliniken, in Bad Grönenbach im Reha- und Tinnitus-Zentrum und für Mitglieder des Verbandes Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft e.V. Auf die Frage, warum Eva-Maria Müller Hörakustikerin ist, antwortet sie: „Ich freue mich, es Menschen zu ermöglichen, alle sozialen Bereiche akustisch wiederzuerleben. Es macht mich glücklich, wenn für einen meiner Kunden ein lang ersehntes Konzert zu einem wundervollen Hörerlebnis wird. Wenn das Vogelgezwitscher im Garten wieder eine Melodie erhält. Oder ein großes Familienessen von einer Geräusch- und Lärmkulisse zu einem heiteren und geselligen Beisammensein wird. Individueller denn je können wir auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. Durch die große Vielfalt der Hörsysteme und die technische Entwicklung wird ein Hören wie bei gleichaltrigen Normalhörenden ermöglicht. Ein Hörverlust trennt uns von den Menschen. Wir Hörakustiker bringen Menschen wieder näher zueinander.“ Mit dem Akustik-Team erstellt das Team von Moll ausführliche Hörmessungen und eine individuelle Bedarfsanalyse. Zur Probe werden mehrere Hörsysteme aller Hersteller angeboten. Dieser Service ist kostenlos. „Vereinbaren Sie gerne unverbindlich einen Beratungstermin telefonisch unter 0431/87970“, lädt Tatjana Moll ein.

