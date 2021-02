Ärzte rund um die Holtenauer Straße Kiel

Einen guten Hausarzt oder Facharzt in Kiel zu finden, ist nicht so einfach. Neben einer patientenorientierten Behandlung ist vielen auch die Nähe zur Innenstadt wichtig. Zentral gelegen in der Holtenauer Straße gibt es eine Vielzahl von Arztpraxen. Die Fachgebiete der Gesundheitsexperten und Gesundheitsexpertinnen reichen von Augenoptik über Naturheilkunde und Osteopathie bis hin zu Physiotherapie und mehr.