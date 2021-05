Anschauliche und individuelle Beratung

„Mit einer Ausstellung unter nun eigenem Dach konnten wir uns den Wunsch einer ganzheitlichen Beratung unserer Themenbereiche erfüllen", sagt Geschäftsführer Christian Sievers. Badexpertin Sandra Utesch hat die Ausstellung mit viel Herzblut geplant und sich dabei auf die Kernkompetenz des Meister-Fachbetriebs konzentriert: Konzepte ganzheitlich darzustellen. Und so finden private und gewerbliche Kunden und Kundinnen nicht nur WCs und Duschbrausen in Funktion, sondern auch Bäder – komplett mit Beleuchtung sowie verschiedenen Wand- und Bodenbelägen. Die Themen Materialmix und Regionalität stehen im Fokus: So finden sich in der Ausstellung neben Badezimmermöbeln auch individualisierbare Rückwände, wie zum Beispiel mit einem Fotomotiv der Volleyballer vom Kieler TV, aber auch ein Bad, das genau auf den typischen Stil der Schlauchbäder rund um den Schrevenpark zugeschnitten ist. „Wichtig ist uns, dass unsere Kunden und Kundinnen individuell beraten werden und wir ihnen durch diese Ausstellung verschiedene Möglichkeiten vorstellen können", erklärt Sandra Utesch. Auch im Heizungsbereich arbeiten die Experten und Expertinnen praxisnah: „Unsere Energie- und Förderberatung ist darauf ausgelegt, dass die Kundschaft die Produkte auch sehen und begreifen kann", erklärt Christian Sievers. Energiekonzepte aus Kombinationen mit Brennwertanlagen und energieeffizienten Wärmepumpen oder Pelletkesseln sowie gleichzeitig geförderte Enthärtungsanlagen werden mittels der Exponate anschaulich beraten. Um die Themenbereiche Energie und Förderung interessierten Kunden näher zu bringen, sind baldmöglichst wiederkehrende Thementage geplant.

K.-O. Sievers GmbH

Haßberg 15-17a, Kiel

Tel. 0431/659450-0

www.sievers-sanitaer.de