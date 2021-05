Auch in Haus- und Gartenpflege top

Aber wie bei der Suche nach Hilfe vorgehen: Für den Garten einen teuren Landschafts- und Gartenbauer beauftragen und für Maler-, Reparatur- und Renovierungsarbeiten weitere Unternehmen?

Das bedeutet in der Regel noch mehr eigenen Aufwand und meistens enorme Kosten. „Wir kennen diese Schwierigkeiten nur zu gut aus Gesprächen mit vielen unserer Kunden“, verrät der gerade erst erneut vom Focus ausgezeichnete Top-Immobilienmakler Lasse Burmeister.

„Genau aus diesem Grund haben wir einen eigenen mehrköpfigen L&B Haus- und Gartenservice mit professionellen Fachkräften aufgebaut, der selbst für ‚Nicht-Verkäufer‘ umfassend in Anspruch genommen werden kann. Dieser geht vom Hecke schneiden, Wege verlegen und Zaunauf- und -abbau bis hin zu Malerarbeiten, ‚Entrümpelungen‘ und Reparaturen. Alles aus einer Hand und zu erschwinglichen Preisen auch für kleinere Privathaushalte“, so Lasse Burmeister. „Dabei kommen neben modernsten Handgeräten des Öfteren auch Schwergerät wie der firmeneigene Bagger zum Einsatz. Alles ist möglich.“

Und das beweist das Immobilienunternehmer-Duo Oliver Langner und Lasse Burmeister schon seit knapp zehn Jahren – mit großem Erfolg und Fingerspitzengefühl für die Bedürfnisse der Menschen in der Region. „Ob einmalig oder regelmäßig bestellt, in Kombination mit anderen unserer Immobilienservices oder nicht“, sagt Oliver Langner. „Sprechen Sie uns einfach zum Haus- und Gartenservice an. Wir beraten und unterstützen Sie gerne.“

Langner & Burmeister Immobilien

Rautenbergstraße 41, Plön

Tel. 04522/8080800

Teplitzer Allee 8, Kiel

Tel. 0431/69105400

www.langner-burmeister.de