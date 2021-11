Auf sanfte Art zu attraktiver Haut

Körperteam ist der ideale Ansprechpartner für die Anwendung apparativer Kosmetik – einer besonderen Kombination von Technik und Kosmetik. Inhaberin Sonja Lessau möchte sich hiermit herzlichst bei allen Kundinnen und Kunden bedanken, denn auch während der schwierigen Zeiten haben diese ihr stets die Treue gehalten. Zudem lädt sie alle Neugierigen zu einem kostenlosen Beratungsgespräch zur Behandlung ihrer Wahl ein.

Bei Körperteam können sich Männer und Frauen dauerhaft von unerwünschten Haaren an Rücken, Beinen, Bikinizone, Gesicht, Brust und Achseln trennen. Keine lästigen Haarstoppeln, keine eingewachsenen Haare mehr, sondern spürbar weiche Haut. Wer zu jeder Zeit seinen Traumbody haben möchte und seine lästigen Fettpölsterchen am Bauch, Hüften und Oberschenkel loswerden und straffen möchte, kann mittels Kryolipolyse die Fettdepots eiskalt abservieren.

Für ein frisches, jugendliches Aussehen im Gesicht, am Hals und am Dekolleté bietet Körperteam die Mesoporations-Gesichtsbehandlung an. Bei der sanften Anti-Aging-Methode werden Falten und feine Linien vermindert, das Hautbild verjüngt und das Hautvolumen erhöht. „Diese schonende, wirkungsvolle Behandlung macht die Haut nicht nur feinporig, zart und ebenmäßig, sondern ist auch erholsam und entspannend“, so Sonja Lessau.

Körperteam

Ziegelteich 29, Kiel

Tel. 0431/38783717

www.koerperteam.de