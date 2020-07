Aus Zwei mach Eins

Olaf Goos stellte den Betrieb seiner Tischlerei Goos in Kratt Ende Juni ein. Die Unternehmensnachfolge wurde so geregelt, dass die befreundete toppform Tischlerei die Betriebsstätte in vollem Umfang weiterführt und sich somit vergrößert.

Sämtliche Abläufe werden an den beiden Standorten in der toppform Tischlerei gebündelt. Alle Mitarbeiter der Tischlerei Goos wurden übernommen und sind in gewohnter Qualität in der Produktion für die Kunden da. „Aufgrund der langjährigen und hervorragenden Zusammenarbeit ist die reibungslose Zusammenführung der Betriebe gewährleistet“, so Olaf Goos, der den Kunden und Geschäftspartnern weiterhin für die Projektleitung und als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Olaf Petersen und Jörg Peeck, Geschäftsführer der toppform Tischlerei, freuen sich sehr, aufgrund der neuen Betriebsgröße noch flexibler und mit gesteigerter „Schlagkraft“ die Produkte im Bereich Möbelbau und Objekteinrichtungen anbieten zu können. Ansonsten bleibt alles wie gewohnt – kompetente Kundenberatung, Service und Qualität werden weiterhin großgeschrieben.

