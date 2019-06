„Dass wir heute mit einem Team von elf Personen zu einem der größten und erfolgreichsten Maklerbüros in Schleswig-Holstein angewachsen sind, ist sowohl unseren treuen Kunden als auch der qualitativ hochwertigen Arbeit unserer Mitarbeiter zu verdanken.“ Diese Qualität wurde zum dritten Mal in Folge von der Zeitschrift FOCUS mit der Auszeichnung „Top 1.000 Immobilienmakler Kiel/ Plön“ ausgezeichnet. Bei ihrem Immobilienmakler Langner & Burmeister Immobilien haben die Kunden jetzt die Möglichkeit, direkt den Wert für ihre Immobilie ermitteln zu lassen. Langner & Burmeister Immobilien ist das einzige Maklerbüro im Norden, das diesen Service in dieser Form anbietet. Dies geschieht innerhalb von wenigen Minuten auf der Internetseite des Maklerbüros oder unter www.einfach-sicher-verkaufen.de. Die Bedienung ist ganz einfach: Man muss nur einige Rahmendaten der Immobilie eingeben und erhält sofort eine direkte individuelle Wertermittlung ganz ohne persönlichen Termin und ohne Wartezeit. Bei weiteren Fragen steht das Makler-Team direkt vor Ort in der Teplitzer Allee 8 in Kiel sowie in der Rautenbergstraße 41 in Plön für alle Fragen rund um den Immobilienverkauf, die Vermietung sowie der Wertermittlung zur Verfügung.

Langner & Burmeister Immobilien

Teplitzer Allee 8, Kiel

Tel. 0431/69105400

Rautenbergstraße 41, Plön

Tel. 04522/8080800

www.langner-burmeister.de