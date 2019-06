Seit 30 Jahren ist Kfz-Meister Ralph Jensen im Autodienst selbstständig – angefangen in der Hamburger Chaussee, im Oktober 2012 dann auch in der Preußerstraße am Dreiecksplatz. Im Oktober 2016 folgte dann die Entscheidung, sich ausschließlich auf die Preußerstraße zu konzentrieren. „Den guten Ruf haben wir auf jeden Fall mitgenommen“, so Ralph Jensen. „Unser Geheimnis? Vertrauen schaffen. Die persönliche Nähe zum Kunden und die perfekte Lage. Viele unserer Kunden nutzen die Nähe zur Holtenauer Straße, bringen ihr Auto und holen es nach dem Einkaufsbummel wieder ab. Unser gesamtes Team arbeitet mit Leidenschaft und Begeisterung. Das spiegelt sich auch in der hohen Kundenzufriedenheit und den vielen Stammkunden wider. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die jahrelange Treue.“ Autodienst am Dreiecksplatz repariert nicht nur alle Kfz-Marken, sondern unter anderem auch Oldtimer – die Meisterwerkstatt Mitten in Kiel.

Autodienst am Dreiecksplatz

Inhaber Ralph Jensen

Preußerstraße 8, Kiel

Tel. 0431/565269