Betreuung im eigenen Zuhause

„Viele Angehörige opfern sich für die Pflegebedürftigen bis zur Selbstaufgabe auf“, erzählt Thomas Edelmann, „bis sie nicht mehr weiterwissen.“ Wer die emotionalen Belastungen, die die Pflege eines Familienangehörigen mit sich bringt, nicht mehr aushält, der müsse kein schlechtes Gewissen haben, ist Thomas Edelmann überzeugt. „Ich möchte Angehörigen die Angst nehmen, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören.“ Er bietet mit der 24-Stunden-Betreuung für die Angehörigen, die „stillen Helden“, eine große Entlastung an. Bei der 24-Stunden-Betreuung werden osteuropäische Betreuungskräfte als Angestellte in einen privaten Haushalt vermittelt. Es handelt sich um eine dauerhafte Pflege, alle vier Wochen bis drei Monate finden jedoch Betreuungswechsel statt, die die Agentur organisiert. Die Frauen kümmern sich um die Grundpflege, die Nahrungsaufnahme, Arztbesuche und den Haushalt, übernehmen aber keine medizinischen Arbeiten. Sie sind ausgebildet, sozial- und haftpflichtversichert, legal beschäftigt und durch Arbeitsschutzgesetze geschützt – das bedeutet aber auch, dass die Angehörigen nie ganz aus der Verantwortung entlassen sind. „Bei der 24-Stunden-Betreuung gewinnen alle“, ist Thomas Edelmann überzeugt. „Die Senioren bleiben in ihrem gewohnten Umfeld und sind weiterhin sozial eingebunden, die Angehörigen werden entlastet und haben Zeit für ihre Familien und Hobbys, und die Betreuungskräfte erzielen ein vernünftiges Einkommen und können die Situation ihrer Familien in ihren Heimatländern verbessern.“ Thomas Edelmann und sein Team stehen Angehörigen jederzeit für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

