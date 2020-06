Betreuungsagentur Nord bietet am neuen Standort bewährtes Konzept

Ältere und pflegebedürftige Menschen möchten so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben. Die professionelle Betreuung in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus ist die beste Alternative zu einem Alten- oder Pflegeheim.

Adrian Szczepanski aus Selent ist Examinierter Altenpfleger mit über 20 Jahren Berufserfahrung und Inhaber der Betreuungsagentur Nord. Zusammen mit seiner Ehefrau Justyna bietet er eine individuell abgestimmte 24-Stunden-Pflege und -Betreuung mit osteuropäischen Pflege- und Betreuungskräften an. In den letzten sieben Jahren wurden über 180 hilfsbedürftigen Familien eine Betreuungskraft vermittelt. Ganz wichtig ist dabei der Kontakt zu allen Beteiligten und eine genaue Bedarfsanalyse der Betreuung. „Die Chemie muss stimmen, um Geborgenheit und Sicherheit zu gewährleisten“, erklärt Adrian Szczepanski. Es wird großer Wert auf Qualität und Integrität gelegt, daher ist Szczepanski und sein Team auch während der gesamten Vertragslaufzeit konstanter Ansprechpartner.

Die Betreuungsagentur Nord kümmert sich um den gesamten Ablauf. Dabei reicht der Service von der Grundversorgung wie Körperhygiene, Hilfe beim An- und Auskleiden, Kochen bis hin zu individuell angepasster Pflege und Betreuung. Auch soziale Kontakte und Freizeitbeschäftigungen werden möglich gemacht. Die Ganztagsbetreuung garantiert eine solide, fürsorgliche und rechtlich sichere häusliche Pflege und Betreuung.

Betreuungsagentur Nord

Am Wald 2a, 24238 Selent

Tel: 04307 / 82 33 460

www.betreuungsagentur-nord.de

kontakt@betreuungsagentur-nord.de