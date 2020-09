Bett & Matratzen Behrens schließt seine Pforten

„Nach 21 Jahren, in denen ich gemeinsam mit meiner Frau mit viel Engagement und Herzblut den Einzelhandel in Kiel mitgeprägt habe, werden wir nun unser Betten-Fachgeschäft am Exerzierplatz 22-24 in Kiel aufgeben“. Mit dieser Nachricht wurden bereits letzte Woche die Stammkunden des bekannten Fachgeschäftes informiert.

„Mut zum Risiko, eine faire Preispolitik, individuelle Beratung sowie hoher Qualitätsanspruch – Begriffe, die heute in unserer Branche längst nicht mehr selbstverständlich sind – hatten für uns in den letzten Jahrzehnten oberste Priorität. Anlässlich der totalen Geschäftsaufgabe werden wir einen groß angelegten Räumungsverkauf durchführen. Da uns für den Abverkauf nur wenig Zeit zur Verfügung steht, werden wir unseren gesamten Warenbestand an Bettgestellen, Matratzen, Lattenrosten, Bettwaren, Bettwäsche, Spannbetttüchern, Handtüchern und Wohndecken vieler namhafter Hersteller mit realen Preisnachlässen von bis zu 54 Prozent veräußern“, erklärt Sabine Behrens. Zum „Behrens-Konzept“ gehören vor allem: guter Kundenservice, hochwertige, zeitgemäße und marktgerechte Produkte, ebenso günstige Preise, ermöglicht durch die Mitgliedschaft in einem leistungsstarken Einkaufsverband. Alle, die richtig sparen und sich gut einrichten wollen, können sich freuen. Familie Behrens und ihre Mitarbeiter freuen sich, ihre Kunden ein „letztes Mal“ am Exerzierplatz 22-24 in Kiel begrüßen zu dürfen.

Anzeige

Betten und Matratzen Behrens

Exerzierplatz 22-24, Kiel

Tel. 0431/91818