Genau aus diesem Grund findet man dort Labels „made in Germany“, wie zum Beispiel „ Dieter Funk“. Die Fassungen sind für Brillendesigns ohne Schnickschnack bekannt und werden in der eigenen Manufaktur in Kinsau gefertigt. Die einzigartige Schtony-Vielfalt gibt es auch auf Instagram und Facebook.

Anzeige

Schtony Optik

Holstenstraße 51/53

(am Asmus-Bremer-Platz,

Eingang Hafenstraße)

Tel. 0431/23969712

www.schtony.de

facebook.com/schtony

instagram.com/schtonyoptik