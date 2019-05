Auf aktuell 200 Quadratmetern finden sich auch exklusive Stoffe direkt aus Italien oder Spanien. Knöpfe, Bänder und hochwertige Nähmaschinen dürfen natürlich nicht fehlen. Das geschulte Personal hilft gerne bei der Auswahl und gibt hilfreiche Tipps. Nähkurse helfen auch Anfängern beim Einstieg in das kreative Hobby. Aber auch Fortgeschrittene, die sich an ein komplexeres Schnittmuster trauen möchten, finden hier ein großes Kursangebot. Eine Vergrößerung auf ca. 400 Quadratmetern ist bereits in Planung, um ein noch breiteres Sortiment und mehr Auswahl anbieten zu können. Ab heute bis zum 1. Juni erhalten Kunden 20 Prozent Nachlass auf alle Stoffe. Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel, nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen.

Der Stoff

Hopfenstraße 65-69, Kiel

Tel. 0431/678980

www.der-stoff.de

Mo.-Fr. 9.30-18.30,

Sa. 9.30-16 Uhr