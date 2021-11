Das neue „home of finance”

Eines hat er in dieser Zeit oft erlebt: Viele Banken beschäftigen sich sehr mit sich selbst. Als Ergebnis von Segmentierung, Umschlüsselung, Identitätsfindung, Prozessoptimierung und Kosteneinsparung geraten Kunde und Kundin aus dem Blick. Höchste Zeit für eine neue Form der Beratung, die diesen Namen wirklich wieder verdient. Als Bindeglied zwischen Unternehmer und Unternehmerinnen, Banken und Steuerberater sowie Steuerberaterinnen übernimmt André Kersch auf Wunsch die komplette Finanzplanung für seine Kunden und Kundinnen – inklusive Strategie, Recherche und Ausschreibung. Dabei verbindet er höchste Leistungsqualität mit persönlicher Nähe und maximaler Identifikation. Das spart Zeit, entlastet organisatorisch und hilft, die eigenen Finanzpläne zu realisieren. Aber „home of finance“ steht für mehr: „In mir gewinnen Sie einen echten Sparringspartner, der auf Basis gegenseitigen Vertrauens auf Augenhöhe mit Ihnen gemeinsame Interessen vertritt. Ich berate Sie aktiv und zeige Ihnen auch neue Wege auf. Genau so, wie Sie es erwarten“, verspricht André Kersch. „Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir gerne unter: info@andre-kersch.de“

André Kersch e.K.

Wealth Management &

Corporate Finance

Holtenauer Straße 165, Kiel

Tel. 0431/9799856 66

www.andre-kersch.de