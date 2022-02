Den Zauber des Anfangs festhalten

Die Zeit verläuft so schnell, dass man die kostbaren Momente unbedingt festhalten möchte. Jede Schwangerschaft verläuft anders und ist für die werdende Mutter und die ganze Familie eine ganz besondere Zeit im Leben. Diese möchte das Fotostudio Renard gerne begleiten. „Wenn Sie zu uns ins Studio kommen, nehmen wir uns zunächst viel Zeit für Sie, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Uns liegt es besonders am Herzen, dass Sie sich bei uns von Anfang an wohlfühlen. Das hilft dabei, sich vor der Kamera zu entspannen und Ihre Persönlichkeit so natürlich und authentisch wie möglich in Bildern einzufangen. Unsere eigene Stylistin bietet optional die Möglichkeit eines individuellen Make-ups. Ihre eigenen Wünsche wie ein Outfit-Wechsel, Fotos mit dem Partner oder der Familie setzen wir gerne gemeinsam um. Da ein Babybauch-Shooting sehr intim ist, haben wir einen extra abgetrennten Bereich mit tollen Requisiten. Ein besonderes Highlight ist unsere Echtholzleinwand aus altem Scheunenholz sowie ein Jugendstil-Klavier, auf dem gelegentlich auch Ständchen zur Entspannung der Neugeborenen gespielt werden.“ So wird jedes Shooting zu einem einmaligen Erlebnis. Wer beim Fotostudio Renard ein Babybauch-Shooting für 69 Euro bucht, bekommt das Neugeborenen-Shooting im Wert von 69 Euro gratis dazu. Pro Shooting ist ein Foto als Abzug und Datei inklusive. Die empathischen Fotografen haben langjährige Erfahrung im Umgang mit Neugeborenen und nehmen sich viel Zeit. Auf grelles Blitzlicht wird verzichtet. Das sorgt für wenig Stress und schönere Fotoergebnisse.

Fotostudio Renard

Brunswiker Str. 52-54, Kiel

Tel. 0431/561086

www.studio-renard.de