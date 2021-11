Der WillerWald wächst

Während im Bundesdurchschnitt rund 32 Prozent der Flächen bewaldet sind, kommt Schleswig-Holstein auf nur elf Prozent. Bundesweites Schlusslicht ist der Kreis Dithmarschen mit einem Flächenanteil von lediglich drei Prozent. Die Anton Willer GmbH & Co KG hat bereits im Jahr 2019 begonnen, in Dithmarschen landwirtschaftliche Flächen aufzukaufen, auf denen seit Juni 2020 neuer Wald entsteht. Pro Kubikmeter Kraftstoffabsatz an den knapp 30 unter der Eigenmarke bft

Willer geführten Tankstellen schafft das Kieler Unternehmen einen Quadratmeter neuen Wald mit regionaltypischen Bäumen. An seiner Seite hat Willer tatkräftige Partner: Bundesligist Holstein Kiel unterstützt zielsicher die nachhaltige Initiative, und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther begleitet das außergewöhnliche und einzigartige Projekt als hochkarätiger Schirmherr. Die Initiative wurde von Beginn an von der Willer-Kundschaft gut aufgenommen,

schon nach kurzer Zeit stellten sich großflächige Erfolge ein. Bereits am 11. Oktober 2021, nur 16 Monate nach Start der Aktion, hat die Walduhr, zu finden unter www.schlautanken.sh, die 100.000-Quadratmeter-Marke neu geschaffener

Waldfläche übersprungen. „Mit dieser einzigartigen Initiative stellen wir uns unserer ökologischen Verantwortung direkt vor der Haustür”, sagt Axel Niesing, Geschäftsführender Gesellschafter der Anton Willer GmbH & Co KG. „Wir pflanzen

die Bäume da, wo wir zu Hause sind, und schaffen so neue Waldflächen, die für jeden zugänglich sind. Der WillerWald dient nicht der Gewinnerzielung. Wir wollen Nachhaltigkeit für die Region und unseren Kunden und Kundinnen gerne etwas

für ihre Treue und Unterstützung zurückgeben.” Die Region freut sich über eine neu geschaffene Waldfläche, die einer Größe von mehr als 14 Fußballfeldern entspricht.

