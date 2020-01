Vor gut einem Jahr eröffnete die Personaltrainerin Nadine Meinhard ihr Studio in Kronshagen, in dem sie auf Elektro-Muskel-Stimulation setzt. Dabei werden mit Hilfe einer speziellen Funktionskleidung mit eingesetzten Elektroden circa 90 Prozent der Muskeln gleichzeitig trainiert. „Während des Workouts mit 1:1-Betreuung reguliere ich die elektrischen Impulse und weise die Übungen an", erklärt die 26-jährige Fitnessökonomin. Je nach individuellem Trainingsziel – auch mit therapeutischem oder orthopädischem Schwerpunkt – wird so ein gezielter Muskelaufbau erreicht. Zum einjährigen Bestehen gibt es die Möglichkeit, EMS-Training onPoint ausführlich und unverbindlich zu testen. Vier Trainingseinheiten inklusive Vorgespräch gibt es zum Aktionspreis von 119 Euro. Das Angebot gilt bis zum 24. Februar.

EMS-Training onPoint

Wildrosenweg 3, Kronshagen

Tel. 0170/5552815

www.ems-onpoint.de