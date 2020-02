Das gesamte Sortiment wird digital in verschiedenen Raumsituationen auf einem Display abgebildet. In diesem Anwendungsbeispiel können verschiedene Flächen des Raumes dann mit den ausgewählten Wunschprodukten belegt werden. Die Kombination vieler Muster und Farben vermittelt einen realistischen Eindruck der späteren Gestaltung. In der neu gestalteten Ausstellung werden die aktuellen Trends und Innovationen auf dem Markt präsentiert. Kunden erleben neue Fliesen und Natursteine aus aller Welt für jeden Anspruch, einschließlich eines großen Sortiments an Reinigungs- und Pflegemitteln. Highlight sind die neuen Fliesenprogramme aus Spanien und Italien, die mit ihrem speziellen mediterranen Charakter begeistern. Die Firma Rabe ist damit nicht nur für Planer und Architekten ein kompetenter Ansprechpartner, sondern kann auch dem Endverbraucher eine interessante Auswahl von 1.500 Fliesen- und Natursteinsorten bieten.

Rabe Fliesen & Marmor GmbH

Deliusstraße 11, 24114 Kiel

Tel. 0431/663800

www.rabe-kiel.de