Dabei schaffen die Designtage die einmalige Gelegenheit in Kiel, Menschen, Marken und Designer zu treffen. In diesem Jahr wird es im Topfhaus im Alten Botanischen Garten unter dem Motto „Aufbruch & Wandel“ um Gestaltung, Umgestaltung und Neugestaltung gehen. Einen besonderen Fokus legen Veranstalter und Aussteller dabei auf das Topfhaus selbst. Am Beispiel der Masterarbeit von Anja Hoff werden neue Nutzungspotenziale für das denkmalgeschützte Gebäude vorgestellt und von den Ausstellern beispielhaft umgesetzt – jeder trägt seinen Teil bei, nimmt sich aber für das Gesamtwerk zurück.

Darüber hinaus präsentieren die Aussteller ihre eigenen Inspirationen und Impulse zum Thema „Aufbruch & Wandel“. Die Ausstellung ist an allen Veranstaltungstagen für die Besucher kostenlos geöffnet – am Freitag von 13 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Zusammen mit dem Organisator Michael Norkweit freuen sich auf die Besucher Aussteller von Licht. Norkeweit über Moll Optik & Akustik, Die2Maler, Werkstatt Café, Das Fenster, SieMatic, Sievers, Hugo Hamann, Speakers Corner, Husens bis einschließlich Velostyle.

Alle weiteren Infos unter www.designtage-kiel.de