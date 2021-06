Die Spezialisten für Bad und Heizung

Am 1. Juli 1996 übernahm er den Betrieb von seinem damaligen Lehrmeister und hat die Entwicklung des Unternehmens seitdem stetig vorangetrieben. Badsanierung auf höchstem Niveau, ob funktional-barrierefreie-Wohlfühloase oder Luxus-Sanitär – für die Profis von Rott kein Problem. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist in der Firmenphilosophie von großer Bedeutung. Hier setzen die Spezialisten beim Heizen auf nachhaltige und regenerative Energien wie Wärmepumpen und solarunterstützte Heizungsanlagen sowie umweltbewusste Materialien. Der besondere Stolz ist das neu angeschaffte Lasten-E-Bike, das nicht nur die Umwelt schont, sondern für noch mehr Schnelligkeit im innerstädtischen Kunden- und Zuliefererbereich sorgt. „Denn unsere Privatkunden liegen uns besonders am Herzen. Nur wenn sie zufrieden sind, sind wir es auch“, betont Martin Spenke und möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen treuen Kunden bedanken.

Helmut Rott – Sanitärtechnik

Inhaber Martin Spenke

Feldstraße 77a, Kiel

Tel. 0431/804422

www.rott-sanitaer.de