Die schönsten Brillentrends für die Festtage

„Exklusivacetate für die Brillenfassungen wirken besonders extravagant und elegant“, so der Brillenexperte. Auch bei der Form dürfe es auffällig sein: Große Scheiben oder Fassungen in Schmetterlingsform seien Hingucker und betonen den stylishen Look. Ob neuer Brillentrend oder klassisches Lieblingsmodell mit neuer Rahmenfarbe – bei Optik Hallmann gibt es eine breite Auswahl. „Achten Sie auf beste Qualität und lassen Sie sich über alle wichtigen Details von erfahrenen Fachleuten beraten. Denn mit Ihren Augen dürfen Sie einfach keine Kompromisse machen“, rät Andreas Hallmann. Die Augenoptiker und Augenoptikerinnen von Hallmann haben die optimale Lösung für jedes Sehbedürfnis. „Mithilfe modernster Mess- und Anpasstechniken legen wir ein individuelles Sehprofil an“, erklärt Hallmann. Besonders wichtig ist ihm die richtige Beratung. „Denn perfektes Sehen und sich mit einer Brille rundum wohl zu fühlen, das sind wichtige Voraussetzungen für ein zufriedenes Leben. Dafür nehmen wir uns gerne Zeit.“ Desto näher Weihnachten heranrückt, umso mehr Menschen suchen nach einem passenden Geschenk für ihre Liebsten. Wie wäre es dieses Jahr zu Weihnachten mal mit einem Brillen-Gutschein? „Das ist ein wirklich sinnvolles, kreatives und individuelles Geschenk“, empfiehlt Hallmann, „denn mit einem Gutschein für eine Brille oder Kontaktlinsen vom Augenoptiker in Ihrer Nähe können Sie absolut nichts falsch machen.“

Optik Hallmann

alle Standorte gibt es online auf:

www.optik-hallmann.de