Förde Wasser liefert schnell und bequem Getränkekisten nach Hause oder ins Unternehmen in Kiel und ins Kieler Umland zu besonders günstigen Konditionen – in alle Stockwerke. Der Mindestbestellwert beträgt vier Kisten, pro Kiste wird eine Leihgebühr von 1 Euro berechnet. Alle Bestellungen bis 17 Uhr werden in der Regel am Folgetag ausgeliefert.

Getränke Lieferservice

Kanalstraße 10, 24159 Kiel

Tel. 0431/799 494 55 und 0431/979 909 00

E-Mail: bestellung@foerdewasser.de