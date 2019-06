Und für beste Aussichten auf ein schönes Leben gibt es dazu die Qualitätsprodukte Made in Germany: die im norddeutschen Glücksburg hergestellten Meisterglas-Brillengläser. Natürlich gibt es beim Unternehmen mit Hauptsitz in Flensburg auch eine breite Auswahl an trendigen Sonnenbrillen der neuesten Sommerkollektion. Die neue Hallmann-Filiale in der Holtenauer Straße führt zudem auch Kontaktlinsen, die den Augen vor allem im Sommer die große Freiheit bieten. Die Mitarbeiter rund um Filialleiter Benjamin Höft bieten ihren Kunden typgerechte Beratung und besten Service. So können auch Reparaturen und Einarbeitungen von Gläsern in die Brillenfassung in kürzester Zeit vorgenommen werden. Benjamin Höft betont, dass bei Optik Hallmann das gute Preis-Leistungsverhältnis erhalten bleibe genauso wie die breit gefächerte Angebotspalette.

Das Beste auch für die Ohren: Im Akustikstudio bietet Hallmann seinen Kunden professionelle Beratung rund ums Thema Hören. Dazu gehört der kostenlose Hörtest, die individuelle anatomische Gehörschutzanpassung sowie die unverbindliche Beratung zur neuesten Hörgeräte-Technologie. Tipp – jetzt große Sonnenbrillenaktion: Bei Hallmann gibt es ab sofort bis zu 30 Prozent Rabatt auf viele Marken-Sonnenbrillen, solange der Vorrat reicht.

HALLMANN OPTIK & AKUSTIK – ab sofort 3 x in Kiel

NEU: Holtenauer Straße 68

CITTI-PARK, 1. OG

Langenfelde 121, Schilksee

www.optik-hallmann.de