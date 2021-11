E-Bike-Sale-Week und Cargobike-Tage

Im „E-Bike Store Küstenrad Kiel“, der Hauptfiliale in der Bahnhofstraße 37, gibt es vom 26. November bis zum 4. Dezember zehn Prozent Rabatt auf alle vorrätigen E-Bikes von deutschen Markenherstellern wie Riese & Müller, Schindelhauer, Raleigh oder Falter.

Das „Cargo & Kids“, die zweite Kieler „Küstenrad“-Filiale in der Hardenbergstraße 21, ist spezialisiert auf Lasten- und Kinderfahrräder. Hier lädt das Team am Wochenende vom 3. bis 4. Dezember unter dem Motto „Plätzchen, Punsch und Prozente“ zu ihren Cargobike-Tagen ein. Dann gibt es beim Kauf bis zu zehn Prozent Rabatt auf Cargobikes und zu jedem superleichten Kinderfahrrad der Marke KUbikes (Made in

Germany) ein Set Schutzbleche und Seitenständer gratis dazu.

Das gesamte „Küstenrad“-Team freut sich auf tolle Tage und wünscht allen Lesern und Leserinnen eine schöne Adventszeit.

E-Bike Store Küstenrad Kiel

Bahnhofstraße 37, Kiel

www.kuestenrad-kiel.de

Küstenrad Cargo & Kids

Hardenbergstraße 21, Kiel

www.kuestenrad-cargo.de